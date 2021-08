Ratingen : Tragödchen tritt nach Diskussionsveranstaltung auf

Ratingen Am Donnerstag, 12. August, stellt sich der Bundestagskandidat der Grünen, Roland Schüren, in der Gaststätte zu den 3 Königen vor. Danach tritt das Tragödchen auf.

() Das Ratinger Tragödchen präsentiert am Donnerstag, 12. August, ab 19.30 Uhr seine Hanns-Dieter-Hüsch-Revue „Humbug an der Spritze“ mit viel Musik der Tragödchen-Band im Anschluss an eine grüne Diskussionsveranstaltung mit der NRW-Landesvorsitzenden Mona Neubaur und dem Bundestagskandidaten und Bäckerei-Chef Roland Schüren. Die Diskussionsveranstaltung beginnt bereits um 18 Uhr.