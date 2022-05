Theater in Ratingen : Tragödchen hat sich die Beatles vorgenommen

Ratingen Das Ratinger Tragödchen präsentiert am Donnerstag, 2. Juni, den Beginn seines neu konzipierten Beatles-Programms. Die Rollen von John Lennon und Paul McCartney übernehmen der Schauspieler Rolf Berg und Tragödchen-Direktor Bernhard Schultz.

In diesem außergewöhnlichen Buch betrachtet Paul McCartney sein Leben und sein Werk im Prisma von 154 eigenen Songs. In alphabetischer Reihenfolge angeordnet, bilden diese Songs von den frühesten musikalischen Gehversuchen über Klassiker der Popgeschichte wie „Hey Jude“, „Yesterday“ oder „Let it Be“ bis hin zu jüngsten Kompositionen ein autobiografisches Kaleidoskop, in dem McCartney die Entstehungsgeschichten seiner Songs schildert, Menschen und Orte, die ihn beeinflusst haben, und was er heute über seine Lieder denkt. Auf diese Weise – ein Leben in Songs – ist ein vollkommen einzigartiges Musiker-Memoir entstanden, das Paul McCartneys Stimme und Persönlichkeit auf jeder Seite spürbar werden lässt.