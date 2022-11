Rockiges und erotisches Tragödchen spielt Liebeslieder zum ersten Advent

() Nicole Baatz wird zusammen mit Marcel Planz, dem Chorleiter und Gitarristen der Tragödchen Band am Donnerstag, 24. November, ab 20 Uhr im Buch-Café Peter & Paula, Grütstraße 3-7, den ersten Advent rocken. Unterstützt werden sie dabei von Jody Martin am Schlagwerk, Olaf Buttler am Bass, Stephan Neikes mit Geträller und Gitarre, Stephan Wipf an der Gitarre und Tragödchen-Direktor Bernhard Schultz am Klavier. Dargeboten werden Songs von Tina Turner, den Beatles, Udo Lindenberg, Klaus Hoffmann, Sting, Procol Harum, Four Non Blondes und Hannes Wader. Susanne Cano und Bernhard Schultz führen zudem noch einmal das „Flattermäuschen“, eine erotische Fabel des italienischen Literaturnobelpreisträgers Dario Fo auf. Erzählt wird die Geschichte des Ziegenhirten Giavan erzählt, der auf der Alp seiner Herde folgt und praktisch völlig alleine lebt. Als er unerwartet zu Reichtum kommt, suchen ihn Scharen von Müttern auf, die ihm ihre Töchter zur Frau anbieten. Informationen unter Telefon 02102/26095 oder im Internet.