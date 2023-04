Kultur in Ratingen Tragödchen kommt mit spitzer Zunge

Weitere Termine für die Brennpünktchen werden der 11. Mai und der 15. Juni sein. Auf unserer Internetseite www.buch-cafe.com werden die restlichen Termine des 15. Tragödchen-Jahres mit Thommie Bayer am 4. Mai, Poke am 25. Mai, dem Liedermacher Der Black am 1. Juni und dem fulminanten Saisonabschluss am 22. Juni angepriesen.