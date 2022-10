Lesung mit Flamenco : Tragödchen-Gitarrist feiert seinen 80. Geburtstag 

Ratingen Zum 80. Geburtstag des Gitarristen Ziggy El Gato lädt das Tragödchen Ratingen zu einer Aufführung. Ebenso zu Gast: Autorin Frauke Buchholz.

Zu Gast ist außerdem die Autorin Frauke Buchholz. Zusammen mit Tragödchen-Direktor Bernhard Schultz stellt sie ihren neuen Krimi „Blutrodeo“ vor. Blutrodeo ist ein vielschichtiger Kriminalroman über die dunkle Macht von Gewalt und Zerstörung vor der grandiosen Kulisse des kanadischen Westens. Während sich die Touristen in Kanada beim größten Rodeo der Welt vergnügen, wird der erfahrene Profiler Ted Garner auf einen kaltblütigen Mordfall angesetzt: Zwei alten Männern wurde in Calgary die Kehle aufgeschlitzt. Bei der Ermittlung wird ihm die ehrgeizige junge Polizistin Samantha Stern zur Seite gestellt. Die Spur führt zunächst in den Norden Albertas, wo der Ölsandabbau verheerende Folgen für die Umwelt und die indigene Bevölkerung hat. Welche Rolle spielt der Ölkonzern, bei dem die beiden Opfer vor vielen Jahren gearbeitet haben? Die Reise führt weit in die Vergangenheit, und noch ist dem Ermittlerduo nicht bewusst, dass es sich selbst in tödliche Gefahr bringt, als es dem Täter näherkommt.