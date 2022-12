Weihnachtsgeschichte mal anders Eine vergnügliche Reise durchs Neue Testament

Das diesjährige Weihnachts-Tragödchen wird musikalisch begleitet von der Tragödchen-Band. An den Gesangsmikrofonen Charlotte Schultz und Stephan Neikes, an den Gitarren Stephan Wipf und Stephan Neikes, an Klavier und Geige Bernhard Schultz, am Bass Olaf Buttler und am Schlagwerk und den Weihnachtsglöckchen, Jody Martin. Geboten werden Songs von Adele, Bob Dylan, BAP, Moody Blues, Joan Armatrading, Beth Hart, Leonard Cohen, Lina Maly und Dota Kehr.