Tragödchen Ratingen : Seit 15 Jahren ein stetiges Tragödchen

Ratingen Im September geht es weiter mit dem wöchentlichen Programm – jetzt wieder live im Buchcafé Peter und Paula. Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen.

Jetzt geht es aber live, mit Publikum und in Farbe im Buch-Café Peter & Paula an der Grütstraße 3-7 wieder ab: Am 8. September begleitet die Tragödchen Band, die noch auf dem Ratingen Festival den Marktplatz rockte, Sigi Domke, den Texter des Kabarettisten Herbert Knebel. Sigi Domke hat selbst Bücher veröffentlicht, hat deshalb „seinen“ Zeichner Michael Hüter im Gepäck, ist selbst aber auch Musiker und stellt deshalb an diesem Abend auch sein Duo mit der Sängerin Veronika Maruhn im Tragödchen vor.