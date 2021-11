Kultur in Ratingen : Tragödchen lädt zum Gala-Abend

Ratingen Das Ratinger Tragödchen lädt normalerweise nur einen Gast oder eine Band am Abend ein. Am 17. November ab 18 Uhr werden im Stadttheater jedoch eine ganze Reihe Protagonisten erwartet.

Die Tragödchen-Band bringt zahlreiche Rock- und Popklassiker auf die Bühne: Sultans of Swing (Dire Straits), Radar Love (Golden Earing), Come together und Let it be (Beatles), Hot Love (T.Rex), Honky tonky woman (Rolling Stones), Mein Ding (Udo Lindenberg), Nach Hamburg (Hannes Wader), Willenlos (Westernhagen) und viele andere Songs sollen das Publikum begeistern.