Jazz in Ratingen : Tragödchen kommt in dieser Woche im Doppelpack

Jazz-Drummer Bruno Castellucci kommt am Dienstag, 24. Mai, nach Ratingen. Foto: RP/Veranstalter/Hugo Lefèvre

Ratingen Das Tragödchen kommt in dieser Woche im Doppelpack: ausnahmsweise am Dienstag, 24. Mai, und am Donnerstag, 26. Mai, jeweils ab 20 Uhr im Buch-Café Peter & Paula, Grütstraße 3-7.

() Der legendäre Jazz-Drummer Bruno Castellucci ist am Dienstag zu Gast. Er begann mit 14 Jahren mit dem Schlagzeugspiel. Bereits Anfang der 1960er Jahre arbeitete er mit damals prominenten belgischen Jazzmusikern und erhielt 1962 den ersten Preis für Schlagzeug beim Adolphe-Sax-Jazzfestival in Dinant. Als Sideman wirkte Castellucci an mehr als sechzig Alben mit und arbeitete mit Musikern wie Charlie Mariano, Chet Bakerr, Quincy Jones, Chaka Khan und Jan Akkerman. Zwischen 1985 und 1988 unterrichtete er am Konservatorium von Rotterdam. Daneben unterrichtet er seit 1986 an der Brüsseler Musikakademie und seit 1998 am Brüsseler Konservatorium und gibt Workshops in zahlreichen Ländern Europas, Nordafrika, Japan, Kanada und den USA.

Ihm zur Seite stehen Matthias Bergmann am Flügelhorn, Dennis Gailing am Bass und Tragödchen-Jazz-Direktor Axel Fischbacher an der E-Gitarre. Seit mehreren Jahren leitet Fischbacher die Jazzreihe im Tragödchen.

Am Donnerstag folgt dann die acoustic5 electric band mit Claudia Fischbacher und Sandra Reinbott als Frontfrauen. Die Musiker hinter den beiden Sängerinnen sind Horst Winstermann an der Gitarre, Claus Winstermann am Bass und Torsten Reinbott am Schlagzeug. Bei dem Namen Fischbacher klingelt es vielen Tragödchen-Fans in den Ohren, denn Claudia Fischbacher ist Gattin und Managerin von Axel Fischbacher, der mit verschiedenen Jazz-Formationen schon fast 30 Konzerte in den vergangenen 14 Jahren realisierte. Im Gepäck hat Claudia Fischbacher eine Coverband, die echte handgemachte Livemusik auf die Bühne zaubert.