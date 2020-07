Limitierte Aktion : Tragödchen-Aktie geht an den Start

Ratingen Mit dem eingenommenen Geld sollen Ensemblemitglieder unterstützt werden, denen in der Corona-Krise die Einnahmen weggebrochen sind. Die Aktieninhaber erhalten Ermäßigung bei Tragödchen-Besuchen.

Sebastian Walter-Lilienfein studierte ab 1980 Freie Malerei an der HBK Kassel bei Prof. Kurt Haug und Prof. Manfred Bluth, sein Diplom machte er 1986. Er lebt und arbeitet seit 1987 in Essen-Kettwig. 1991 wurde er Mitglied im Künstlersonderbund in Deutschland. Die Originalwerke, die für die Aktien reproduziert wurden, werden seit dem Jahr 2011 dauerhaft im Buch-Café Peter & Paula an der Grütstraße ausgestellt.