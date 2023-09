Heiligenhaus Ein großes Fest rund um die Apfeltorte

Der Bürgerverein Hetterscheidt pflegt die Tradition des Stadtteilfestes seit 1976 weiter und freut sich auf zahlreiche Gäste, klein wie groß, die eine schöne Zeit erleben können. Das Fest bietet wie gewohnt eine Fülle von Attraktionen für Kinder, wie die große Hüpfburg, Waffeln, Spielestationen, Kinderschminken, Tombola sowie einen Kinderflohmarkt. Für die Erwachsenen steht die traditionelle Kuchentheke bereit. Ebenso wie der Grillstand, welcher durch die Siedlergemeinschaft Hetterscheidt betrieben wird. Abgerundet wird das Fest durch einen Getränkestand und eine Cocktailbar.Es gibt allerdings eine wichtige Änderung zu den Vorjahren: Das Appeltaatenfest findet ab diesem Jahr immer am zweiten Samstag im September, also am 9. September, am bekannten Ort auf dem Schulgelände der Gerhard-Tersteegen Grundschule statt. Der Vorsitzende des Bürgervereins, Reinhold Unger, eröffnet das Fest offiziell um 14:30 Uhr und freut sich über die musikalische Begleitung durch den Schulchor. Bürgermeister Michael Beck hat sein Kommen angekündigt, ebenso MdL Dr. Jan Heinisch. Einer der Höhepunkte wird sicherlich das Apfelspiel und die anschließende Krönung der Apfelkönigin und des Apfelkönigs sein. Wie immer dreht sich dieses Spiel um Äpfel, aber mehr wird natürlich im Vorfeld noch nicht verraten. Die große Tombola, bei der jeder Preis gewinnt, wartet dieses Mal erneut mit einer Berlin-Reise als Hauptpreis auf.