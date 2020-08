Ratingen : Kino-Erlebnis unter freiem Himmel

Eine alte Tradition lebte wieder auf. Am Freitagabend ging es los mit dem Open-Air-Kino auf dem Rathausvorplatz. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Eine alte Tradition lebte am Wochenende auf dem Rathausvorplatz wieder auf. Stichwort Corona: Am Eingang standen Desinfektionsmittel. Und man achtete auf die Regeln, die in Corona-Zeiten einzuhalten sind.

Das Open-Air-Kino auf dem Rathausvorplatz war einst eine liebgewonnene Tradition im Herzen der Stadt. Und die sollte jetzt wieder aufleben. Am Wochenende ging es mit dieser Freiluftveranstaltung, dem letzten Baustein der Marketing-Veranstaltungsreihe „Ratingen Erleben!“, weiter – jedoch aufgrund der Hitze etwas eingeschränkt.

„Schweren Herzens haben wir uns zu Gunsten der Gesundheit der Besucher und aller Beteiligten dazu entschieden, die Kindervorführung am Samstag- und am Sonntagmittag aufgrund der derzeit anhaltenden Hitzewelle abzusagen“, betonte Nina Bauer, die Geschäftsführerin der Ratingen Marketing GmbH (RMG). Bereits im Kino 1 & 2 Ratingen erworbene Tickets für diese beiden Vorstellungen konnten bis Freitag zurückgegeben werden und werden voll erstattet. Online gekaufte Tickets werden automatisch in voller Höhe an die Kunden zurückerstattet.

Mit Blick auf die drei Abendvorstellungen im Open-Air-Kino zeigte sie sich bereits vorab sehr zufrieden. Der Samstag war schon vorher ausverkauft. 144 Plätze standen insgesamt bereit.

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe unter freiem Himmel wollte die RMG den Bürgern der Stadt den Corona-Sommer ein wenig versüßen. Unter dem Motto „Dein Sommer 2020 in Ratingen“ hatte man dazu eingeladen, die eigene Stadt kulturell neu zu entdecken und gemeinsam mit Familie und Freunden einige schöne Momente in Ratingen zu verbringen.