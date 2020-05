Vermietung : Appartements: Startklar für neue Gäste

Helmut Schuh vermittelt in diesem Haus am Feldblick in Tiefenbroich drei unterschiedliche Appartements. Foto: Blazy, Achim (abz)

Helmut Schuh bietet in Tiefenbroich, nicht weit von Düsseldorf entfernt, drei unterschiedliche Unterkünfte an. Er hofft auf bessere Zeiten. Alle Appartements und das Haus wurden gerade erst komplett renoviert. Und Schuh sagt mit einem Hauch von Hoffnung: „Es können jederzeit Anfragen kommen.“

Die geografische Lage könnte besser kaum sein: Nur einen Steinwurf von Düsseldorf entfernt; Flughafen, Messe und Innenstadt sind superschnell erreichbar. Das sind die unschlagbaren Fakten für ein gutes Vermietungsgeschäft. Doch es herrschen Corona-Zeiten, und in denen ist alles anders. Auch bei Helmut Schuh, der am Feldblick in Tiefenbroich in einem 1972 erbauten Haus drei Appartements unterschiedlicher Größe anbietet.