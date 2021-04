Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Was wir essen : Total lokal: Lebensmittel von hier

Frisches Obst und Gemüse bieten auch viele Händler auf den Wochenmärkten. Sie geben gerne Auskunft, wo es produziert wurde. Foto: Céline Burghardt

Regional einkaufen ist in – immer mehr Menschen achten auf die Herkunft ihrer Lebensmittel. Auch in Ratingen und den Nachbarstädten bieten einige Landwirte ihre Erzeugnisse in Hofläden, Verkaufshäuschen oder in Automaten an. Hier eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.