Ratingen : Tosender Applaus für den Konzertchor

Das Konzert-Programm wird in wenigen Tagen auch in Montevideo und Buenos Aires aufgeführt.

Ohne Übertreibung kann man den Ratinger Konzertchor nun zu den großen und leistungsstarken Chören des Landes NRW zählen. Den Beweis erbrachten die beinah 90 Sänger und Sängerinnen in der gut besetzten Stadthalle am Samstagabend. Ebenso großartig und überzeugend musizierten die Mitglieder der „Ratinger Sinfonietta“. Sie alle vereinte die vorzügliche Leitung von Thomas Gabrisch. Hatte er doch ein Programm ausgewählt, das nicht nur für das heimische Publikum gedacht war, sondern auch in wenigen Tagen in Montevideo und Buenos Aires aufgeführt werden soll.