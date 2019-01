Karneval : Tom und Luisa greifen zum Zepter

Ratingen Die Beiden werden zu Ratingens Kinderprinzenpaar 2019 gekürt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Es wird offiziell beim RaKiKa, wenn am Sonntag, 6. Januar, zur Kinderprinzenkürung eingeladen wird. Aus den „Zivilisten“ Tom Richter und Luisa Zucali werden Tom I. und Luisa I. Die beiden werden zu Ratingens Kinderprinzenpaar gekürt. Hinter Tom und Luisa stehen in diesem Jahr die Schirmherren-Paten TuS 08 Lintorf in Verbindung mit der Lintorfer Werbegemeinschaft.

Ein buntes Nachmittagsprogramm mit verschiedenen Tanzgarden sowie Überraschungskünstlern erwartet Groß und Klein in der Dumeklemmerhalle, zu dem der RaKiKa ab 14.11 Uhr einlädt. Erstmals wird es eine Verlosung geben. Mitmachen können alle Kinder, die am 3. März 2019 beziehungsweise am 4. März 2019 im Alter von neun bis zwölf Jahren sind.

Der Gewinner des dritten Platzes darf beim Kinderkarnevalszug am Sonntag, 3. März, auf der Lok, dem Karnevalswagen des RaKiKa, mit durch die Straßen von Lintorf ziehen, der Zweitplatzierte dann am Rosenmontag, 4. März, im großen Ratinger Karnevalszug und der Erstplatzierte darf sogar an beiden Tagen auf der Lok des RaKiKa mitziehen.