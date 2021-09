Party in Lintorf : Großes Benefiz-Konzert für Flutopfer

Kräftiges Feiern an den zahlreichen Stehtischen. Die Gäste waren am Einlass auf die 3 G-Regeln kontrolliert worden. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Die Lampisten, Ratingens jüngster Karnevalsverein, haben ganze Arbeit geleistet. Auf dem Sportplatz von Rot-Weiß Lintorf gab es eine Party mit vier Bands und ganz viel guter Laune. Und auch das Wetter spielte mit.

Allerbeste Party-Stimmung an einem Spätsommer-Abend, weiße Stehtische akkurat positioniert, eine große Bühne mit vier Musikgruppen, darunter die Band Fresh Music Live, dazu kühle Getränke und kulinarische Stärkung aus dem Food-Truck von Alexander Bös – bunte Zutaten für einen Abend, der so nicht geplant war. Doch dann brach die Hochwasser-Katastrophe herein. Und die Lampisten, Ratingens jüngster Karnevalsverein, entschieden schnell: Wir müssen unbedingt helfen! Zunächst hatten sie Stromaggregate aus ihrem Karnevalswagen in die Ahrtal-Region transportiert. Die Eindrücke bei diesem Einsatz waren erschütternd, ja sehr aufwühlend. Und nach dieser Aktion war klar, dass weitere Hilfe folgen muss – und zwar so schnell wie möglich.