Kostenpflichtiger Inhalt: Ratinger Innenstadt : So stimmen die Glocken auf Ostern ein

Imposante Glocken und Klänge: Nun gibt es eine neue Läuteordnung für die Glocken von St. Peter und Paul. Die letzte Läuteordnung war Mitte der 90er Jahre erstellt worden. Foto: Achim Blazy (abz)

RATINGEN In St. Peter und Paul gibt es einen neuen Läuteplan. Grundsätzlich gilt: Je höher das Fest, umso mehr Glocken kommen in Schwingung. Manche Läutetraditionen sind in Vergessenheit geraten und sollen wieder belebt werden.