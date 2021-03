Beim Abbiegen : Tödlicher Verkehrsunfall in Velbert

(RP) an der innerörtlichen Kreuzung Berliner Straße (L 74) / Rheinlandstraße in Velbert-Mitte kam es am Mittwoch gegen 13.45 Uhr zu einem tragischen Unfall.

Nach dem Stand erster Ermittlungen befuhr zur Unfallzeit der Fahrer eines 26 Tonnen schweren Lastwagens für Containertransport die Berliner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der beampelten Kreuzung mit der Rheinlandstraße (in Höhe Willy-Brandt-Platz) bog er nach rechts in die Rheinlandstraße ein, um diese weiter in Richtung Langenberger Straße zu befahren. Dabei kam es zur Kollision mit einer Fußgängerin, welche die dortige Fußgängerfurt überquerte und beim Unfall so schwer verletzt wurde, dass sie trotz schneller Erstversorgung noch an der Unfallstelle verstarb.