Ratinger leidet an Nervenkrankheit ALS : Sein letzter Wunsch

Ratinger leidet an Nervenkrankheit ALS

Ratingen Oliver Moßmann weiß, dass er bald sterben wird. Der Ratinger leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit. Doch eines möchte er noch erleben: die Geburt seines Kindes in wenigen Tagen. Im Internet sammeln Freunde Spenden.

Er sagte es ihr beim zweiten Date. Sie saßen in einem Café, Herbst 2016, seine dicke Weste behielt er an. Sie würde danach ja doch gehen, dachte er.

Im Café sagt er: „Ich muss dir was sagen.“ Ihr Herz klopft, sie erwartet sonst was, hat die Teetasse in der Hand. Er sagt, er habe amyotrophe Lateralsklerose (ALS), eine tödlich verlaufende Nervenkrankheit. Sie stellt die Teetasse weg. Ihre Tränen fallen auf die Pizza. Er könnte verstehen, wenn sie jetzt geht, doch sie sagt: „Ich bleibe bei dir.“ Seitdem sind sie zusammen.