Handwerksgesellen losgesprochen : Ausgezeichnet: Zwei Top-Tischler aus Heiligenhaus

Heiligenhaus Das ist immer ein besonderer Tag für beide Seiten: Lossprechung der Tischlergesellen im Kreis Mettmann. Die einen feiern ihren Erfolg, die anderen ihre Nachwuchsarbeit.

(köh/RP) 26 erfolgreiche Nachwuchskräfte waren es, die sich diesmal im Innenhof des Hauses der Kreishandwerkerschaft Mettmann einfanden. Der Obermeister der Tischler-Innung, Michael Fischbach aus Heiligenhaus, begrüßte die Junggesellinnen und -gesellen (so heißen sie fachsprachlich korrekt) mit einer motivierenden Rede zur beruflichen Perspektive im Tischlerhandwerk. Er forderte sie dazu auf, ihr Leben von nun an in die eigenen Hände zu nehmen, Verantwortung zu zeigen und mutig neue Wege zu gehen.