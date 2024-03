Radverkehr in Ratingen und Heiligenhaus „Auf allen Radwegen hilft höchste Vorsicht“

Ein weiterer wichtiger Punkt für alle, die vielleicht ein neues Hobby oder den Spaß am Zweirad neu entdecken: „Ungeübte Fahrer sind am ehesten unfallgefährdet, egal auf welchem Rad sie unterwegs sind.“ Speziell Pedelecfahren sei prinzipiell „nichts für Ungeübte“. Tipp: „Anfahren üben, bremsen üben, absteigen üben.“ Wer mag, kann sich einem der turnusmäßig ab Ende April in Velbert (Stadtgrenze zu Heiligenhaus) und Mettmann angebotenen Trainings der Verkehrswacht anschließen. Eine Übersicht der Trainingszeiten findet sich unter www.verkehrswacht-mettmann.de/termine.