Tipps aus dem Bürgerbüro Heiligenhaus Rathaus-Rat: Kinderausweise früh prüfen

Mit Blick auf die bevorstehenden Schulferien und die Reisezeit wächst die Vorfreude auf den geplanten Urlaub. „Damit diese Freude nicht am Flughafen oder bei der Einreise ins Urlaubsland getrübt wird, sollte frühzeitig die Gültigkeit der benötigten Ausweisdokumente überprüft werden“, rät die Stadtverwaltung. Da das Antragsaufkommen im Bürgerbüro, und dementsprechend auch bei der Bundesdruckerei, jetzt vor der Hauptreisezeit besonders hoch ist, sollten neue Personalausweise und Reisepässe möglichst frühzeitig beantragt werden. Seitens der Stadtverwaltung wird zudem nochmals auf eine Änderung bei den Ausweisdokumenten für Kinder hingewiesen. Seit Jahresbeginn werden keine neuen Kinderausweise und Kinderreisepässe mehr ausgestellt oder vorhandene Dokumente verlängert. Hintergrund hierfür ist, dass Kinderreisepässe, insbesondere die in der Gültigkeit verlängerten Kinderreisepässe, von den Staaten weltweit und teilweise auch innerhalb der EU nicht mehr überall als Ausweisdokument akzeptiert werden. Die Anerkennung deutscher Kinderreisepässe durch andere Staaten kann durch Deutschland nicht beeinflusst werden. Einige Staaten fordern bei Einreise, dass das Passdokument eine bestimmte Restgültigkeit aufweist, in der Regel drei bis sechs Monate. Das schränkt die Verwendbarkeit eines Kinderreispasses zusätzlich erheblich ein. Für Kinder und Jugendliche kann seit dem 1. Januar 2024 nur noch der biometrische Reisepass (Europapass) beantragt werden.