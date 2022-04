Kultur in Heiligenhaus : Tipps für den Jubiläums-Mai in der Stadt

Heiligenhaus Kabarett mit Wilfried Schmickler, Klänge von der grünen Insel und ein Gratiskonzert im Hefelmannpark sorgen für ein buntes Stimmungsbild beim Ausgehen in Heiligenhaus.

Unterhaltsam geht es los: Mittwoch, 4. Mai kommt Senay Duzcu in den Club an der Hülsbecker Straße. Sie ist die erste weibliche türkische Stand-up-Comedian in Deutschland. „Drama Türkin“ heißt ihr Programm. Darin erzählt sie auch, dass es für ihre Familie ein Drama war, dass sie keine typische Türkin geworden ist. Die Eltern hätten es gerne gesehen, dass sie eine ordentliche Hausfrau wird und einen türkischen Mann heiratet. Weil sie das alles als Frau nicht erfüllen konnte, war sie immer das schwarze Schaf der Verwandtschaft.

Wilfried Schmickler ist einer der großen Politkabarettisten dieses Landes, und nach über 40 Bühnenjahren präsentiert er sein neues Programm „Es hört nicht auf“ am Samstag, 14. Mai, 20 Uhr, in der Aula des Kant Gymnasiums. Es hört nicht auf mit dem Kampf gegen die Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen Haß und Intoleranz. Seine Lust dem etwas entgegen zu setzen hört aber auch nicht auf. Neben all dem Furor spürt man auch immer seine Liebe zum Komödiantischen, zum Spiel und auch zur Sprache.