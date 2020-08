Tierquälerei in Lintorf : Unbekannte zünden Igel an

Unbekannte zünden Igel an

Tierquälerei in Lintorf

Ein Igel streift durchs Gras. Schon am 18. August ist in Ratingen-Lintorf ein Igel qualvoll zu Tode gekommen. Foto: dpa/Armin Weigel

Lintorf Eine unfassbare Tat: Unbekannte zündeten in Lintorf einen Igel an, der qualvoll verendet sein muss. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise geben können.

(RP) Bereits am Dienstag der vergangenen Woche hat eine Frau aus Ratingen am Lintorfer Waldfriedhof einen verbrannten und qualvoll verendeten Igel gefunden. Wenig später zeigte die Frau den Vorfall online an – jetzt ermittelt die Polizei, fahndet nach dem Täter und hofft auf hilfreiche Zeugenhinweise