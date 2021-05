Helfer in Heiligenhaus : Tierfreunde bringen 177 Kröten über die Straße

Der Krötenbestand ist zurück gegangen. Foto: Nabu

(RP) Erfolgreich war in diesem Jahr wieder die Krötensammelaktion in Heiligenhaus am Angerweg. Leider konnten aber insgesamt relativ wenige Tiere gezählt werden. So gab es mit 177 Tieren zwar etwas mehr Tiere als im vergangenen Jahr.

Aber das Ergebnis ist ganz deutlich unter denen der Vorjahre.

„Über die genauen Gründe kann man dabei aber nur spekulieren. Sicherlich aber dürften Umweltbedingungen, wie zum Beispiel dass Fehlen von Insekten als Futter ein Grund sein.“ stellt Manuela Janssen, die Koordinatorin der Sammelaktion am Angerweg fest. Trotzdem trägt das Krötensammeln jedes Jahr zum Erhalt unserer heimischen Tierarten und zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen bei.