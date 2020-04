Erfolgreiche Sammelaktion : Tierfreunde tragen Kröten sicher zum Teich

30 freiwillige Helfer brachten bei der Krötensammelaktion die Tiere sicher über die Straße. Dabei zählten die Helfer allerdings weniger Tiere als in den vergangenen Jahren.

(jün) Erfolgreich war in diesem Jahr wieder die Krötensammelaktion in Heiligenhaus. Leider konnten aber nach Ansicht der freiwilligen Helfer insgesamt weniger Tiere gezählt werden als in den Vorjahren. Erfreulich waren dagegen die Zahlen an der Abstküche. Dort waren es 1645 Tiere, „ein gutes Ergebnis“, wie Manuela Janssen, die Koordinatorin der Sammelaktion, sagt..