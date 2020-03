Rathaus : Tiefgarage bekommt rotes Signal

Ratingen Bisher konnte man nicht erkennen, ob die Stellplätze am Rathaus alle besetzt sind.

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Und so war es auch bei der neuen Tiefgarage am Rathaus, die nach der Inbetriebnahme noch einige Mängel aufzuweisen hatte. Unter anderem fehlte eine Beschilderung für die Kassenautomaten (die RP berichtete).

Nun meldete sich Manfred Evers, der unabhängige Bürgermeister-Kandidat: „Ich bin von Nutzern der Rathaustiefgarage darauf angesprochen worden, warum – wie vor dem Um-/Neubau – kein Lichtsignal an der Einfahrt zur Tiefgarage angebracht worden ist. So würde ein rotes Lichtsignal frühzeitig anzeigen, dass die Tiefgarage besetzt ist. Nun kann es passieren – wie auch schon geschehen – dass bei Stoßzeiten mehrere Autos vor der Schranke stehen, weil die Tiefgarafe besetzt ist.“ Im Fall der Fälle könne man nicht mehr zurücksetzen. Evers bat die Verwaltung, diesen Sachverhalt zu prüfen mit der Frage, ob nachträglich ein Lichtsignal installiert werden kann.

Nun meldete sich der Technische Beigeordnete Jochen Kral: Die Anregung zur Installation eines roten Lichtsignals an der Einfahrt zur Tiefgarage entspreche exakt den städtischen Planungen. In Kürze werde der Verwaltung von einer Fachfirma ein Angebot gemacht, das übrigens auch das noch fehlende P-Hinweisschild mit einer Anzeige (frei oder besetzt) umfasse. Die notwendigen Verkabelungen seien vorhanden, so dass eine zeitnahe Beauftragung erfolgen könne. Kral geht davon aus, dass die Arbeiten in der ersten April-Hälfte erledigt sein werden.