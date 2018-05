Ratingen: Tiefenbroich freut sich auf sein Schützenfest

Ratingen Die Bruderschaft hat ein buntes Programm vorbereitet - unter anderem mit einem Benefizkonzert.

Darauf freut sich der ganze Stadtteil: Die St. Seb.-Bruderschaft in Tiefenbroich feiert vom 26. bis zum 28. Mai ihr Schützenfest. Alle sind herzlich willkommen. Vorher findet am Freitag, 25. Mai, in der Atrium-Festhalle ein Benefizkonzert zu Gunsten von "Gänseblümchen NRW e.V." statt. Es werden viele Künstler und einigen Bands aus Ratingen und Umgebung erwartet. Am Samstag, 26. Mai, beginnt das Schützenfest mit dem traditionellen Kirchgang.