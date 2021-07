Veranstaltungen im Neanderland : Ticketverkauf für Biennale startet

Ratingen/Kreis Mettmann Die Indoor-Veranstaltungen des kreisweiten Kulturprogramms können nur mit Eintrittskarte besucht werden. Die Außenveranstaltungen können spontan aufgesucht werden.

Alle Termine sind auf www.neanderland-biennale.de/programm veröffentlicht. Die Tickets können bequem von zu Hause aus gebucht, ausgedruckt oder auf dem Handy gespeichert werden. Daneben können die Eintrittskarten an allen Vorverkaufsstellen von www.neanderticket.de, beispielsweise bei der Buchhandlung Weber in Erkrath-Hochdahl, Zigarren Fischer in Haan, Der Club in Heiligenhaus, DERPART Reisebüro Dahmen in Hilden, Ticket-Zentrale Sky-Musik in Langenfeld, Reisebüro Növermann in Mettmann, Monheimer Kulturwerke Kundencenter in Monheim am Rhein , Kulturamt der Stadt Ratingen, Velbert Marketing Tourist Info oder Schlüters Genießertreff in Wülfrath erhältlich.

Für diese Veranstaltungen werden Tickets benötigt: Bürgerdinner mit den Zucchini Sistaz und Dr. Mojo am 21. August um 19 Uhr in Langenfeld auf dem Vorplatz des Schauplatzes (1 Euro zzgl. 90 Cent Gebühr für eine Platzreservierung am Tisch). Lesung mit Tilman Strasser und Stefan Bonner am 27. August um 19 Uhr in Erkrath in der Höhle im Neandertal No.1 (8 Euro zzgl. 1 Euro Gebühr). Robert Nippoldt & das Trio Größenwahn mit „Ein rätselhafter Schimmer – Das Berlin der Zwanziger in einer poetischen Amüsier-Show“ am 28. August um 19 Uhr in der Stadthalle Erkrath (17 Euro zzgl. 2,13 Euro Gebühr). Claudia Michelsen liest „Marlene Dietrich – Sag mir, wo die Blumen sind…“ am 4. September um 20 Uhr in der Altstadtkirche in Monheim am Rhein (17 Euro zzgl. 2,13 Euro Gebühr). Lokstoff! Theater im öffentlichen Raum mit „Vorher/Nachher – Die Verwandlung der Welt“ am 5. September um 17 und 20 Uhr im Parkhaus Sass am Markt in Langenfeld. Das Besondere hier: man kann entweder Sitzplätze auf Hockern oder im eigenen Auto buchen (17 Euro zzgl. 2,13 Euro Gebühr pro Person). Looters e.V. mit „Looters Impro-Crime Scene“ am 9. September um 19 Uhr im Rockin‘ Rooster Club in Haan (10 Euro zzgl. 1,25 Euro Gebühr).