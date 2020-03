Kulturkreis Der Kulturkreis Hösel hat seine Kulturtermine im März abgesagt. Dabei handelt es sich um die Veranstaltungen „Dämmerungsklänge“ am 25. März, „Aus dem Souffleurkasten“ am 31. März jeweils im Haus Oberschlesien und um die historische Führung in Ratingen am 29. März. Bereits gebuchte Karten werden erstattet. Die Veranstaltungen sollen nachgeholt werden. Über die neuen Termine wird man rechtzeitig informieren.