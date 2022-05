Ortsverband Heiligenhaus : THW Jugend bereitet sich auf Prüfung vor

Heiligenhaus Drei Mitglieder des Ortsverbandes Heiligenhaus/Wülfrath wollen das Bronze- und das Silber-Abzeichen erhalten. Die Prüfungen sind am Samstag in Düsseldorf.

Am 21. Mai werden drei der Jugendlichen des Ortsverbandes in Düsseldorf auf ihr Wissen und Können abgefragt, um das Bronze- und das Silber-Abzeichen zu erhalten. Hierfür übte die Jugend die vergangenen Samstage neben Stichen und Bunden, unter anderem das Aufstellen und die Inbetriebnahme von Beleuchtung unter Verwendung eines Stromaggregats sowie den korrekten Einsatz eines Feuerlöscher. Aber auch das Herrichten eines Dreibocks und wofür dieser genutzt werden kann, müssen die Jugendlichen beherrschen.

Für den Dreibock werden mit einer speziellen Bindetechnik drei lange Rundhölzer per Leinen miteinander verbunden und so über gekreuzt aufgerichtet, dass eine Art Tipi entsteht. Durch Anbringung eines Schlupps (ein spezieller Lastengurt) an dem Kreuzpunkt des Dreibocks kann dann ein schwerer Gegenstand mittels zum Beispiel Greifzug bewegt oder sogar geräumt werden. Selbstverständlich gehörte das Anbringen des Greifzuges auch zur Ausbildung der Jugendlichen. „Und um den jungen Menschen zu verdeutlichen, was für eine Kraft mit dem manuell zu bedienenden Greifzug umgesetzt werden kann, durften sie den Gerätekraftwagen der Bergungsgruppe damit aus der Fahrzeughalle ‚abschleppen‘“, berichtet Truppführer Hendrik Falkenroth, der die Ausbildung der Jugend an diesem Tag mit seinem Wissen und Können unterstütze.