Heiligenhaus und Wülfrath : Schwerer Atemschutz und mehr: THW-Trupp im Härtetest

Heiligenhaus/Wülfrath Wochen der Vorbereitung liegen hinter sechs der Ehrenamtlichen des Ortsverbandes Heiligenhaus/Wülfrath. Am Ende Freude über die bestandene Prüfung.

Erste Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Prüfung ist die ärztliche Untersuchung der Kräfte durch einen Facharzt. Damit aber nicht genug. Auch der Umgang mit schwerem Atemschutz und die Kommunikation per Funk müssen regelmäßig geübt werden.

Gut vorbereitet konnten alle sechs gemeldeten Helferinnen und Helfer an der Belastungsprüfung an der Feuerwehrschule des Kreises Mettmann teilnehmen.

Bevor es auf die Atemschutzstrecke ging, hatten die Einsatzkräfte eine Belastungsphase an zwei Geräten zu absolvieren, zur Auswahl standen die Endlosleiter, das Ergometer, das Laufband und das Schlaggerät. Die Strecke selbst besteht aus einer Art Käfig, zu niedrig zum Stehen, zu eng um nebeneinander zu laufen und ausgestattet mit Hindernissen wie Rollen, Engstellen und einer engen, rutschigen Röhre in der Teamwork notwendig ist. Auf der Strecke ist es sehr wichtig, dass die Einsatzkräfte miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, „das möchten die Prüfer der Feuerwehrschule“ sehen erklärt der Ausbildungschef. Am Ausgang der Atemschutzstrecke wartet erneut eine sportliche Belastung auf die sechs Ehrenamtlichen. Noch einmal hieß es, rauf auf zwei der vier Geräte. Wer zu Beginn der Prüfung auf dem Laufband und der Endlosleiter war, musste nun ans Schlaggerät und auf das Ergometer. Alles natürlich unter Tragen des Atemschutzgerätes, der Druckluftflasche und der Einsatzbekleidung, da kommt ordentlich Gewicht zusammen. Und am Ende darf die Druckluftflasche nicht leer sein, ein wichtiger Punkt zum Bestehen der Belastungsprüfung.