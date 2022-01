Ortsgruppe Heiligenhaus/Wülfrath : THW hat eine neue Heimat gefunden

Auf dem Gelände an der Friedhofsallee stehen jetzt noch die ehemaligen Flüchtlingsunterkünfte. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Die Pandemie erschwert dem THW Heiligenhaus/Wülfrath den Alltag. Dazu kommt: Die Unterkunft an der Unteren Industriestraße ist viel zu klein. Doch nun ist eine Lösung in Sicht.

Zuletzt war es der große Einsatz im „Stollen“ unterhalb der Schulstraße, der das Technische Hilfswerk (THW) besonders herausgefordert hat. Etliche Liter Grundwasser mussten hier (unsere Zeitung berichtete) aus den bereits halb zu betonierten Gängen herausgepumpt werden.

Der technische Berater des THW, Dennis Funke, machte deutlich: „Wir bleiben trotz der Pandemie jeder Zeit einsatzfähig.“ Das zeigte sich auch bereits bei Einsätzen im Hochwassergebiet. Doch die Bedingungen dazu sind in Pandemiezeiten mit wieder steigenden Infektionszahlen auch für den Ortsverband des THW Heiligenhaus/Wülfrath schwierig. „Nachdem im letzten Jahr kaum was stattfinden konnte, hatten wir gehofft, nun wieder etwas mehr zulassen zu können, aber die Zahlen machen es uns schwer. Wir können wieder nur maximal eine kleine Gruppe am Tag, frisch getestet, auf den Hof lassen, damit das THW einsatzbereit bleiben kann“, sagt der THW-Ortsbeauftragte Volker Münchow.

Info Gute Zusammenarbeit in Heiligenhaus Zusammenarbeit In Heiligenhaus funktioniere die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und beispielsweise auch mit der Feuerwehr sehr gut. Das jedoch sei keine Selbstverständlichkeit, weiß Ortsverbandsvorsteher Volker Münchow. Wunsch „Ich wünsche mir, dass die gute Arbeit des THW auch in anderen Städten so gut anerkannt wird.“

„Es ist derzeit extrem schwierig für uns. Denn gerade die sozialen Kontakte sind es, was das THW auszeichnet.“ Das mache auch die Nachwuchsförderung und Mitgliederwerbung kompliziert. „Wir können Interessierte kaum bei uns schnuppern lassen. Trotz unseres guten Rufs und zum Beispiel der Außenwirkung durch unsere Arbeit allen voran bei Hochwassereinsätzen. Das verpufft leider gerade etwas.“

Auch langjährige Mitglieder ziehen sich aus Sorge um eine Infektion zurück. „Menschen, die es sich beruflich nicht leisten können, länger auszufallen, vermeiden dann eben diese Kontakte“, bedauert Münchow. Dazu kommt, dass es an der Unterkunft an der Unteren Industriestraße an allen Ecken zu eng ist. „Das geht leider soweit, dass Material, das wir aus Platzmangel nicht in der Halle lagern können, draußen langsam kaputt geht und dass die sanitären Anlagen noch aus den 80er Jahren sind und nur über lange Wege zu erreichen sind“, sagt Münchow.

Als er vor zwei Jahren zum Ortsbeauftragten gewählt wurde, hat er sich das Ziel gesetzt, ein neues Zuhause für das THW in Heiligenhaus zu finden. Er suchte das Gespräch mit der Stadt und schilderte die Probleme. Und so stellte sich heraus, dass der Platz an der Unteren Industriestraße, wo das THW derzeit noch beheimatet ist, für die dortige Industrie gebraucht werde, sagt Münchow. Klar ist, dass der Ortsverband gerne in Heiligenhaus bleiben möchte und so steht nun eine neue Adresse im Raum: Knapp 5000 Quadratmeter Grundfläche im Vergleich zu den jetzigen etwa 1500 Quadratmetern sollen für das THW südöstlich des städtischen Friedhofes an der zukünftigen Bertha-Benz-Allee und jetzigen Friedhofsallee zur Verfügung gestellt werden.

Dort stehen derzeit noch die verfallenen Baracken der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft. Die Fläche, die auch für eine Hundewiese im Gespräch ist. Für den THW Ortsverband gibt es an dieser Stelle auch bereits einen positiven Ratsbeschluss, erklärt Münchow. Beim THW werde gerade diskutiert, wie hier zügig ein Bau erfolgen könnte. Das dauere eigentlich immer bis zu zehn Jahre, doch derzeit gibt es Gespräche über ein Bundesbauprogramm, sagt Münchow: „Die Idee ist, dass ein Investor 30 Unterkünfte baut, nach gleichem Bauplan. Eine davon in Heiligenhaus. Das bietet zwar keinen Platz für Wünsche, spart aber Kosten und Zeit. Und so wie die Pläne für mich aussehen, entsteht da ein funktioneller Raum, der gut passt.“