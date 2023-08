Heiligenhaus/Wülfrath Nachwuchs für THW-Einsätze

„Die Gewinnung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für die Ortsverbände des THW ist von zentralen Bedeutung für die Einsatzfähigkeit des THW insgesamt", resümiert Ortsbeauftragter Volker Münchow. Das THW umfasst bundesweit 668 Ortsverbände, davon allein in NRW. Es besteht deutschlandweit aus etwa 80.000 ehrenamtlichen und 2.000 hauptamtlichen Kräften und ist die Zivilschutzorganisation des Bundes und unterstützt auf Anforderung Länder und Kommunen im Katastrophenfall. Der Ortsverband Heiligenhaus freut sich auf neue Interessenten, die gerne ihre Bewerbung an ov-heiligenhaus@thw.de richten können. Interessierte Jugendliche und Erwachsene sind willkommen, um einmal bei einem Dienst vorbeizuschauen. Immer am dritten Samstag im Monat in der Unteren Industriestraße 26 in Heiligenhaus.