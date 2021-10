Ortsverband Heiligenhaus/Wülfrath des Technischen Hilfswerks : Acht neue Mitarbeiter bestehen ihre Prüfungen

Heiligenhaus Neue Gesichter im Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) für Heiligenhaus und Wülfrath: Acht Helferinnen und Helfer haben ihre Grundausbildung bestanden.

(RP) Zehn Anwärter hatten sich für die Grundausbildung im THW gemeldet. Jetzt zum Abschluss des rund neunmonatigen Trainings in Theorie und Praxis stand die Prüfung an. Dieses Jahr fand sie nicht zusammen mit den anderen Ortsverbänden im Regionalbereich statt, sondern, coronabedingt, im kleineren Rahmen im THW in Heiligenhaus. Die acht erfolgreichen Teilnehmer meisterten diese Prüfung mit Bravour und der Ortsbeauftragte Volker Münchow freut sich über die neuen Mitarbeiter: „Ich bin froh, dass wir sie für unseren Ortsverband gewinnen konnten. Damit wir unser Technischer Zug gut verstärkt.“