Heiligenhaus/Wülfrath : THW: Frank Riederich nimmt Abschied

Heiligenhaus/Wülfrath Nachfolger des Ortsbeauftragten für Heiligenhaus und Wülfrath wird Sebastian Schröder.

Riederich trat 1984 in das THW ein. Zunächst in den Ortsverband Velbert. 2003 wechselte er zum Ortsverband Heiligenhaus/Wülfrath, als Helfer. Im März 2003 wurde er Truppführer der zweiten Bergungsgruppe. Am Ende des gleichen Jahres wurde er als Zugtruppführer berufen. Im August 2004 wechselte er in den Ortsverbandsstab und wurde stellvertretender Ortsbeauftragter an der Seite des damaligen Ortsbeauftragten Wolfgang Menzel. 2012 wurde Riederich zum Ortsbeauftragten gewählt. Nach der Amtszeit von fünf Jahren wurde er 2017 erneut in seinem Amt bestätigt. Zahlreiche Einsätze unterstützte Riederich. Hierunter fallen die Einsätze bei der Gasexplosion an der Krahestraße in Düsseldorf, Sturmtief „Kyrill“ und „Ela“, Hochwassereinsätze in Köln, sowie an Elbe und Saale, um nur einige zu nennen. „Frank hat eine Menge für den Ortsverband getan, dass sollten wir ihm nie vergessen“, so Sebastian Schröder, stellvertretender Ortsbeauftragter. Riederich baute den Ortsverband wieder neu auf und brachte ihn in klare Strukturen. Er war in ständigem Kontakt mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen und pflegte den Kontakt zu den Stadtoberhäuptern aus Heiligenhaus und Wülfrath. Traditionen und Bräuche brachte er zurück in den Ortsverband, sodass auch die Standarte des Ortsverbandes aus seiner Idee herausgewachsen ist. Für jegliche Belange privater oder dienstlicher Art hatte er stets ein offenes Ohr.