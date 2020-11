Ratingen : Kirchenkreis lädt zu einer Videokonfenerenz ein

Ratingen Die Teilnehmer erörtern die Gründe für den Anstieg von Hass und Gewalt in der Gesellschaft. Zu Gast ist Referent Jörgen Klußmann. Anmeldungen sind bis Montag, 23. November, möglich.

Der Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann beschäftigt sich in einer Videokonferenz mit der Zunahme von Hass und Gewalt in der Gesellschaft. Am Mittwoch, 25. November, ab 19.30 Uhr wollen die Teilnehmer das Thema im Rahmen des ökumenischen Regionaltreffens für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung diskutieren.