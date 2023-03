Benefiztheater für Erdbebenopfer Multi-Kulti-Welt hat so ihre Tücken

„Wir haben überlegt, was wir tun können, um Spenden zu bekommen“, so Clavis-Vorsitzender Fikret Dogan. Lange vor der Theateraufführung kamen die Besucher, um die Spezialitäten der türkischen Küche zu genießen: Vom Lahmacun bis fruchtig-süßen Torten reichte das üppige Angebot. Unterstützung gab es durch einen tunesischen Verein: „Da helfen wir gerne“, so die Heiligenhauserin Amira Boubi, die Tajine-Gerichte anpries. „Der Erlös der Veranstaltung kommt der Hilfsorganisation Time to Help, I.S.A.R. Germany und der syrischen Hilfsorganisation molhalteam zugute“, verspricht Fikret Dogan, der den Sponsoren dankte und den Unterstützern, die das Büfett zubereitet hatten, dessen Einnahmen ebenfalls gespendet werden.