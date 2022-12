Heiligenhaus Spar-Ideen für Straßenbeleuchtung bei Nacht

Noch keine zwei Jahrzehnte außer Dienst – und längst klingt der Name museal: Quecksilberdampfleuchten. Sie taten bis zum Jahr 2005 Dienst in Heiligenhaus, dann folgte das, was Experten als ersten Technologiewechsel bezeichnen: Sie wurden ausgetauscht gegen Natriumhochdruckleuchten. Inzwischen sind auch die weitgehend Geschichte. Die ersten LED-Leuchten in Heiligenhaus wurden 2016 In Grün-Selbeck aufgebaut.