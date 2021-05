Ratingen : 61 Ratinger auf indische Variante getestet

Ratingen Infizierte Familie hatte Kontakt zu Cluster in Velbert Birth. Ein Test aus dem Umfeld war positiv. Höchstwahrscheinlich ist es hier zur Ansteckung gekommen.

Nachdem sich eine Familie in Ratingen mit dem Corona-Virus infiziert hat, haben die Ermittlungen des Kreisgesundheitsamtes ergeben, dass die Familie Kontakt zu dem mit der indischen Virus-Variante infizierten Cluster im Velberter Stadtteil Birth hatte und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es hierbei zur Ansteckung gekommen ist.

In Velbert wurden im Zuge der Kontaktverfolgung mittlerweile 19 weitere infizierte Personen (acht Haushalte) außerhalb des betroffenen Hochhauses entdeckt, das in der vergangenen Woche unter Quarantäne gestellt wurde. Die Bewohner des Hochhauses wurden am Dienstag ein weiteres Mal getestet. Die Ergebnisse der Tests stehen noch aus.