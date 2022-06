Mehr Platz für Heiligenhauser Schüler : Container-Provisorium für Grundschule Hetterscheidt

Der Schul-Anbau an der Velberter Straße reicht so nicht mehr aus nach 15 Jahren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus 70.000 Euro kostet eine Container-Anlage, die noch vor den Sommerferien organisiert werden könnte. Bauen oder Mieten funktioniert aktuell aus unterschiedlichen Gründen nicht.

15 Jahre alt ist der Anbau an der Hetterscheidter Grundschule , schon damals wurde der Bau an der Velberter Straße zu klein. Jetzt folgt der nächste Schritt. Über den hat nächste Woche der Rat zu befinden.

An der Tersteegenschule ist die Nachfrage an OGS- und Übermittags-Betreuungsplätzen zum Schuljahr 2022/2023 gestiegen. Am 1. März 2022 wurden in beiden Betreuungsformen insgesamt 134 Kinder versorgt. Anfang April 2022 beliefen sich die gemeldeten Bedarfe für das Schuljahr 2022/2023 für beide Betreuungsformen auf insgesamt 150, wie die Schulverwaltung vorrechnet. Bereits mit den im laufenden Schuljahr in OGS und ÜMB betreuten Kindern arbeitet man in einer räumlich sehr beengten Situation.