Heiligenhaus : Termine für Eltern am Immanuel-Kant-Gymnasium

Termine für Eltern am Immanuel-Kant-Gymnasium

(RP) Ziemlich zügig nach den Herbstferien füllt sich der schulische Terminkalender des Imnmanuel-Kant-Gymnasiums wieder. Es sind vor allem zwei Termine, die in diesem Jahr recht nah beieinander liegen.

Am Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, gibt es an der Herzogstraße einen Informationsabend für Eltern der neuen Fünftklässler im Schuljahr 2020/21 in der Aula. Schulleitung, Fachlehrer, Unterstufenkoordination, Klassenlehrerteams und Elternvertretung freuen sich darauf, die pädagogische Arbeit der Schule vorzustellen, Fragen zu beantworten und mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Die aktuelle Bläserklasse 6 wird die Eltern mit einem kurzen Beitrag begrüßen.