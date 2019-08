Heiligenhaus : „Teppichverkäufer“ bestiehlt 91-Jährige in ihrer Wohnung

„Teppichverkäufer“ bestiehlt 91-Jährige in ihrer Wohnung

(jün) Eine 91-jährige Seniorin in Heiligenhaus ist am Dienstag Opfer eines Trickbetrugs und Diebstahls geworden. Ein Mann gab sich als vermeintlicher Teppichverkäufer aus und stahl der Dame Bargeld und Schmuck.

Gegen 15 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin und gab vor, ihr Teppiche verkaufen zu wollen. Die Frau ließ den Mann ein, welcher ihr dann auch tatsächlich für eine hohe Summe Bargeld zwei minderwertige Teppiche verkaufte. Außerdem schaute sich der Mann laut der Seniorin in verdächtiger Art und Weise in ihrer Wohnung um. Später stellte sie fest, dass ihr der Mann Schmuck gestohlen hatte.