Neujahrsempfang : Tempomachern in Stadt und Land geht es nicht schnell genug

NRW-Innovationsminister Andreas Pinkwart sprach beim Neujahrsempfang des Unternehmensverbandes vor 200 Gästen in der Stadthalle.

Olaf Tünkers, der Vorsitzende des Unternehmensverbandes Ratingen (UVR), und Innovationsminister Andreas Pinkwart (FDP) haben eines auf jeden Fall gemeinsam: Sie sind Tempomacher. Sie fordern sich selbst viel ab – und erwarten von Politik und Wirtschaft eine ähnlich schnelle Gangart. Und sie wissen: Nicht immer klappt es in der Praxis so, wie man es sich in der Theorie vorstellt. Klar ist auch: Sie wollen Impulse setzen. Und dies haben sie beim großen Neujahrsempfang des UVR in der Stadthalle vor rund 200 Gästen getan.