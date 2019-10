Ratingen : Tell Kompanie feiert Krönungsball

Alle Schützenfreunde sind in die Stadthalle eingeladen.

(RP) Zum diesjährigen Krönungsball lädt die Wilhelm Tell Kompanie als Gastgeber alle schützenbegeisterten Bürger recht herzlich ein. Der Ball findet am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr in die Dumeklemmerhalle an der Schützenstraße statt.