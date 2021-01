Ratingen : Jugendamt lädt zu Suchspiel ein

Augen auf und mitgemacht: Wieder einmal lädt das Jugendamt der Stadt Ratingen zu einem Gewinnspiel ein, bei dem jeder Rätselfreund ein süßes Souvenir aus der deutschen Hauptstadt gewinnen kann. Mindestens drei Berliner Sehenswürdigkeiten sowie ein Bauwerk, das nicht zur Bundeshauptstadt gehört, müssen im Suchbild der bekannten Berliner Malerin Klio Karadim gefunden werden. Die Lösung geht per E-Mail an info@spielmobilfelix.de. Das großformatige Originalgemälde hängt übrigens im Eggerscheidter Jugendtreff am Hölenderweg 51 und kann auf Anfrage besichtigt werden. Foto: Stadt Ratingen/STadt Ratingen