Bundesweiter Wettbewerb „Landgemacht“ App warnt vor Fallstricken beim Online-Shopping

Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke sagte in ihrer Rede: „Vereine sind für ehrenamtliches Engagement gerade auf dem Land unheimlich wichtig. Sportvereine, Jugendverbände, freiwillige Feuerwehren sind Orte, wo sich junge Menschen treffen, wo sie ihren Hobbies nachgehen und darüber sprechen, was sie im Alltag bewegt. Genau da setzt dieses Projekt an, um junge Menschen für den Verbraucherschutz zu interessieren und gleichzeitig das Ehrenamt und das Vereinsleben zu unterstützen.“ Es liege ihr besonders am Herzen, so Lemke, engagierte und ehrenamtliche Jugendarbeit zu unterstützen, in dem die besten Ideen honoriert werden.