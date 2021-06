Heiligenhaus : Neuer Chefchirurg ist Roboterflüsterer

Siad Odeh ist neuer Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios Klinikum Niederberg. Foto: Klinikum Niederberg/Michael Mutzberg

NIEDERBERG Dr. med. Siad Odeh ist neuer Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios Klinikum Niederberg. Er ist Experte für moderne Roboter-Chirurgie und will sie auch in Velbert einführen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Er hat an den Universitäten Rostock und Leipzig studiert sowie an der Shanghai 2nd Medical University in China – nun führt ihn sein Weg aus dem Wuppertaler Helios Klinikum ins Niederbergische: Seit dem 1. Juni leitet Dr. med. Siad Odeh die Fachabteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios Klinikum Niederberg als neuer Chefarzt. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. med. Katja Staade an.

Der 42-Jährige beherrscht vor allem operativ das gesamte Spektrum der Allgemein- und auch der komplexen Viszeralchirurgie mit all seinen Facetten. „Er bietet damit eine hervorragende Expertise bei der chirurgischen Behandlung gut- und bösartiger Erkrankungen an. Um für jeden einzelnen Patienten die optimale Therapie zu gewährleisten, ist es dem Mediziner ein besonderes Anliegen, eng mit den Spezialisten der anderen Fachabteilungen und den niedergelassenen Kollegen zusammenzuarbeiten“, heißt es dazu vom Klinikum.

Info Neubau des Klinikums wächst Nach einer langen Planungsphase und der bereits erteilten Teilbaugenehmigung, liegt für den Neubau des Helios Klinikums Niederberg die Baugenehmigung vor. Die Fertigstellung des Neubaus ist für 2024 geplant, der Rohbau soll schon bald eine erste Ahnung vom veränderten Klinikstandort vermitteln. Der Ablauf der Baumaßnahmen in den kommenden Jahren ist dabei bewusst so abgestimmt, dass der alltägliche Krankenhausbetrieb möglichst nicht beeinträchtigt wird.

Das Leistungsspektrum des neuen Kollegen umfasse sämtliche Formen der Behandlung von gut- und bösartigen Erkrankungen des gesamten Magen-Darm-Traktes, komplexe Hernienchirurgie („Brüche“), hepatobiliäre Chirurgie (Leber, Gallenwege), Chirurgie der Bauchspeicheldrüse und die Proktologie (Erkrankungen am After, das heißt Hämorrhoiden, Abszesse, Fisteln, Fissuren).

Der Wuppertaler Familienvater trägt die Zusatzbezeichnungen „Spezielle Viszeralchirurgie“ und „Proktologie“ und verfügt über eine Ausbildung zum DaVinci-Operateur. Die moderne Roboter-Chirurgie möchte der Chirurg künftig auch am Helios Klinikum Niederberg einführen.

„Die robotische Chirurgie ermöglicht uns inzwischen Eingriffe, die minimalinvasiv zuvor so nicht machbar gewesen wären; zum Beispiel, um einen Tumor noch exakter vom angrenzenden Gewebe zu lösen und die umgebenen Nerven und Gefäße noch besser zu schonen“ erklärt Odeh. Das DaVinci System – Marktführer und zugleich ein Synonym für robotische Chirurgie an sich, besteht aus zwei Komponenten: erstens der Benutzerkonsole, an der der Chirurg sitzt, und zweitens den eigentlichen „Roboter-Armen“, die direkt am Patienten eingesetzt werden. Das Team am Operationstisch assistiert und reicht die Instrumente, ein Anästhesist überwacht die Narkose. Gesteuert werden die robotischen Arme vom Chirurgien an der Konsole über spezielle Griffe, die die Handbewegungen des Chirurgen millimetergenau und zitterfrei auf die Instrumente übertragen. Die Vorteile des Systems bestehen in einer hochauflösenden 3D-Sicht, hochpräzisem Arbeiten auf engstem Raum sowie einem großen Bewegungsradius.