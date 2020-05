Verwaltung : Ordnungsdienst bildet Nachwuchs aus

Man sieht die städtischen Mitarbeiter immer wieder auf den Straßen, auch in den einzelnen Stadtteilen. Nun soll das Team weiter wachsen. Der KOD sorgt für die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Am Sonntag in Kevelaer

Die fachpraktische Ausbildung erfolgt überwiegend im Außendienst des KOD (Schichtdienst). Weitere Praxisabschnitte werden in den Ämtern und Dienststellen absolviert, die einen direkten oder indirekten Kontakt zu den Aufgabenstellungen des Ordnungsamtes haben, zum Beispiel im Bürgeramt und bei der Feuerwehr. Die theoretische Ausbildung findet am Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Düsseldorf und am Berufskolleg statt. Verwaltungsfachangestellte im Ermittlungs- und Vollzugsaußendienst werden nach erfolgreichem Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung im KOD eingesetzt, sie sind direkte Ansprechpartner für alle Menschen in Ratingen und oft der wichtige „kurze Draht“ zur Stadtverwaltung.